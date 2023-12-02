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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال تلفزيون فلسطين إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية في الساعات الأولى من صباح السبت.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل إضافية عن الاقتحام، الذي تكرر مراراً منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة يطا جنوبي الخليل من المدخلين الشمالي والجنوبي، كما اقتحمت بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة، وكذلك بلدتي بيتا وعينابوس جنوبي نابلس.

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وأوضحت أنّ قوات الاحتلال أغلقت منزل الشهيدين مراد وإبراهيم نمر، منفذي عملية القدس المحتلة الخميس، في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، تمهيداً لهدمه انتقاماً منهما.  

وتمّ تأكيد إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بجنين، بينما أصرت قوات الاحتلال على منع الإسعاف من الوصول إليه.

 

فلسطين جنين مدينة جنين الضفة الغربية غزة

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