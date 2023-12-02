50 بخان يونس.. جيش الاحتلال يعلن ضرب 400 هدف في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه نفذ غارات جوية ضد أكثر من 400 هدف في أنحاء قطاع غزة أمس، الجمعة، زاعما انتهاك حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الهدنة واستئناف القتال.

وقال جيش الاحتلال إن الطائرات المقاتلة هاجمت أكثر من 50 هدفا في منطقة خان يونس في ضربات واسعة النطاق في الجزء الجنوبي من القطاع، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأعلن جيش الاحتلال توجيه ضربات جوية في شمال غزة، بما في ذلك مسجد ادعى أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تستخدمه كمقر عملياتي.

ولفت جيش الاحتلال، إلى تنفيذ قواته البحرية ضربات على البنية التحتية لحماس في الجنوب، بما في ذلك المعدات البحرية التي تستخدمها حماس.