عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فى ذكرى وفاة الإمام الجزري شيخ القراء.. حفظ القرآن وعمره 13 عاما

صدى البلد

يحل اليوم 2 ديسمبر، ذكرى وفاة شيخ القراء وسند المقرئين، الإمام الحافظ ابن الجزري، صاحب التصانيف التي لم يسبق مثلها، ولم ينسج على منوالها، بلغ الذروة في علوم التجويد وفنون القراءات، حتى صار فيها الإمام.

الإمام ابن الجزري

هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي الشافعي، وكنيته أبو الخير، وأطلق على نفسه لقب السلفي كما أتى في منظومته في علم الرواية في الحديث والمسمى "الهداية في علم الرواية" (يقول راجي عفو رب رؤف محمد بن الجزري السلفي).

عُرِفَ بابن الجزري، ونسب إلى الجزري كما أتى في "المنح الفكرية" للشيخ ملا علي القاري، نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد الشرق فى بلدة في تركستان.

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

هتصحى للفجر بدون منبه .. عليك بهذا الفعل قبل نومك

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

12 ساعة فقط| أقصر مدة صيام في السنة.. انتهز الفرصة

مولده

ولد يوم الجمعة ليلة السبت 25 من شهر رمضان سنة 751هـ، 1350م داخل خط القصاعين بين السورين بدمشق الشام، وهو كردي الأصل وكان أبوه تاجرا، ومكث أربعين سنة لم يرزق ولدا، فحج وشرب من ماء زمزم، وسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا عالما، فولد له ابنه محمد هذا بعد صلاة التراويح.

نبوغه فى العلم وتقلبه فى العديد من المناصب

ونشأ -رحمه الله تعالى- في دمشق الشام، وفيها حفظ القرآن وأكمله وهو ابن ثلاثة عشر عاما، وصلى به وهو ابن أربعة عشر، وكان صاحب ثراء ومال، وبياض وحمرة، فصيحا بليغا، واتجهت نفسه الكبيرة إلى علوم القراءات فتلقاها عن جهابذة عصره، من علماء الشام ومصر والحجاز إفرادا وجمعاً بمضمن كتب كثيرة، كالشاطبية والتيسير والكافي والعنوان والإعلان والمستنير والتذكرة والتجريد وغيرها من أمهات الكتب وأصول المراجع، ولم يكن الإمام ابن الجزري "رحمه الله" عالما في التجويد والقراءات فحسب بل كان عالما في شتى العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول وتوحيد وبلاغة ونحو وصرف ولغة وغيرها.

وتقلب الجزرى فى عدة مناصب منها أنه كان يجلس للإقراء تحت قبة النسر بالجامع الأموي للتعليم والإقراء سنين عديدة، وولي مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح بعد وفاة شيخه أبي محمد عبدالوهاب السلار، وولي قضاء دمشق عام 793هـ، وكذا ولي القضاء بشيراز، وبنى بكل منهما للقراء مدرسة ونشر علماً جماً، سماهما بدار القرآن ، ولي مشيخة الإقراء بالعادلية، ثم مشيخة دار الحديث الأشرفيَّة ، وولي مشيخة الصلاحية ببيت المقدس وقتا.

دعاء شهر ديسمبر..اللهم اجعله شهرا لا يضيق به صدر ولا يصعب لنا فيه أمر

على الرجال الحذر.. عمل لو فعلته اليوم فلا جمعة لك

12 كلمة حصن بهم النبي أحفاده.. اقرأهم على أولادك كل يوم يحفظهم الله

دعاء آخر شهر فى السنة.. اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره

كيف أرى النبي فى المنام ؟ .. داعية: افعل أمرين وستراه

12 كلمة تحميك من شر انقلاب الحال وسوء الأقدار

مؤلفاته

كثرة مؤلفاته فى شتى العلوم الإسلامية
وقد كان -رحمه الله- غزير الإنتاج في ميدان التأليف، في أكثر من علم من العلوم الإسلامية، وإن كان علم القراءات هو العلم الذي اشتهر به، وغلب عليه، وتنوع موضوعات مؤلفاته دليل على تنوع عناصر ثقافته، إلى جانب كتب القراءات وعلوم القرآن، كتبا في الحديث ومصطلحه، والفقه وأصوله، والتأريخ والمناقب، وعلوم العربية، ومن مؤلفاته فى علم القراءات "تقريب النشر في القراءات العشر"، و"التمهيد في علم التجويد"، وفى علم الحديث "عقد اللآلي في الأحاديث المسلسلة العوالي"، وفى التاريخ "ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعد من الخلفا"، وغيره من العديد من المؤلفات فى شتى العلوم الإسلامية.

وفاته
توفى رحمه الله تعالى، يوم الجمعة 25 ربيع الأول سنة 833 هـ بمنزله بسوق الإسكافيين بمدينة شيراز ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن عمر ناهز 82 سنة.

الامام ابن الجزري الامام الجزري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

ترشيحاتنا

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

حملة السيسي الانتخابية: توافد كبير لأبناء مصر في الإمارات على لجان الاقتراع

الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 4800 متر من أراضي حوارة جنوب نابلس

لم يجدد حتى الآن| رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.. إعلامي يفجر مفاجأة

استمرار تصويت المصريين بقبرص في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

إبراهيم سعيد يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

مقطع فيديو للملكة رانيا بصحبة أحد الأطفال الفلسطينيين يثير الجدل.. شاهد

فيديو

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصون مع شارل سترون بالبحر الأحمر.. فيديو

مقطع فيديو للطفلة "روح الروح" قبل استشهادها يفطر القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ