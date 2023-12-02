ميرهان حسين : مي فاروق صوت مصر .. شاهد

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة مع الفنانة مى فاروق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تشير بصوتها.

وقالت ميرهان حسين: أنا و حبيبة قلبي، عظيمة الصوت و الإحساس المحترمة الراقية مي فاروق،

فخورة بيكي انك نجمة من بلدي مصرية موهوبة و سلطانة في الطرب ، بتفرج عليكي وانا منبهرة و بسقف و بقوم اقف احترامًا لصوتك الفخم العظيم، حقيقي متعتينا في ليلة روائع السنباطي و ابهرتينا ربنا يحميكي و يارب دايما ناجحة لأنك تستحقي كل التقدير يا صاحبة الصوت النادر وانا هاسميكي انا بقا (صوت مصر).

ميرهان حسين

من ناحية أخرى أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان هاني سلامة في مسلسل "الذنب" وتعتبر اول تجربة لهم سويا.

وأضافت ميرهان، في بيان صحفي انها تجسد شخصية تدعي "سميرة" محامية وان دورها يجمعها بالفنان هاني سلامة، ووصفته بالفنان "الخلوق" حيث يدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت تصريحاتها أن الأعمال التي تضم ١٠ حلقات من اقرب الأعمال لقلبها لأسباب كثيرة اهمها وجود السيناريو قبل التصوير وايضا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور.

مسلسل الذئب

ومسلسل الذنب مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتماماً وهو يصعد من القاع الى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.