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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يتهم الولايات المتحدة بخلق التوتر بين تركيا واليونان

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة بتأجيج التوتر بين تركيا واليونان، متسائلا "من المسؤول؟ البعض، وخاصة الولايات المتحدة، لا يزودوننا بطائرات إف-16، على الرغم من الدفع، بينما يرسلون في الوقت نفسه طائرات إف-16 وذخائر إلى اليونان".

وقال الرئيس التركي خلال رحلته إلى الإمارات لحضور مؤتمر "كوب 28" إنه عندما تتصل من تركيا، يمكن سماع هذا الصوت من جزيرة "كوس"، فمن غير الصواب أن يستمر بلدان قريبان ومترابطان للغاية في السير بأصوات تؤجج العداء، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية.

وأضاف أردوغان، "نحن نزور جارتنا؛ سوف نجلس ونتحدث، وإذا امتنع الطرفان عن السلوكيات التي تضر بمصالح الطرف الآخر، فلا توجد مشكلة سنواصل طريقنا.

ومع اعترافه بأن هناك قضايا خطيرة تتطلب وقتًا لحلها، أكد أردوغان "ومع ذلك، هناك أيضًا أمور يمكننا معالجتها على الفور، وتوسيع أساس التعاون إن نهجنا في التعامل مع السياسة الخارجية ليس لعبة محصلتها صفر، وسنتعامل مع أثينا بعقلية الربح للجانبين".

ومن المنتظر أن يزور أردوغان أثينا لحضور اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين اليونان وتركيا في 7 ديسمبر الجاري.

أردوغان الولايات المتحدة التوتر بين تركيا واليونان طائرات إف-16 اليونان كوب 28

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