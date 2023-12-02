نائب محافظ بني سويف يشهد الاحتفال بمبادرة التمكين الاقتصادي تحت مظلة التحالف الوطني

أناب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، بلال حبش نائب المحافظ، لحضور فعاليات الاحتفالية السادسة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير لدعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية ،وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف.

حضر الاحتفالية من مؤسسة حياة كريمة:العقيد علاء حامد مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، والدكتور محمد جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة ببني سويف معاون المحافظ، ومحمد سيد سعد نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة، ومن الأورمان ممدوح حلمي، وربيع عبد الجليل، مديرا مشروعات الجمعية ببني سويف، ومن المحافظة أمل أبو عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، زهاني الجويلي رئيس المدينة، ومسؤولو الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بني سويف

وخلال الاحتفالية نقل نائب المحافظ بلال حبش تحيات وتقدير المحافظ د.محمد هاني غنيم لحضور الاحتفالية وضيوف بني سويف ، موجها الشكر لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع.

ووجه التهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،

وفي ختام الاحتفالية ، تم تسليم ، دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي 6 ملايين جنيهاً لــ 200 مستفيداً ، بواقع 30 ألف جنيهاً لكل فرد"منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية ع لى الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً ، وذلك استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

يذكر أن التحالف الوطنى، هو تجمع يضم 32 كيان تنموي وخدمي من رواد العمل المجتمعي في مصر، فى مقدمتها مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيرى والإجتماعى.

تم تأسيس التحالف عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني، ليكون أول استجابة من المجتمع المدني، لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، لدعم مسيرة التنمية فى مصر".