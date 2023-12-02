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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة فيلم " THE WOLF OF WALL STREET" المحطمة للبيع برقم صادم

صدى البلد

تعتبر السيارة لامبورجيني كونتاش، واحدة من أهم السيارات الرياضية الفاخرة التي انتجتها الشركة الايطالية، حيث توقفت عند انتاجها في عام 1990، بينما كانت الانطلاقة الحقيقية في عام 1974، وصنفت حينها بالاسرع على الاطلاق، ضمن طرازات علامة لامبورجيني.

استطاعت هذه النسخة أن تشارك رواد فيلم ذئب وول ستريت " THE WOLF OF WALL STREET" دور البطولة، بعد أن تمكنت من أداء اقوى مشاهد الأكشن والتسارع، حيث شاركت خلال التصوير نحو 3 نسخ من تلك الايقونة.

للبيع برقم صادم سيارة فيلم "THE WOLF OF WALL STREET"

وكانت الأدوار الخاصة بهذه النسخ، الاولى تكمن في اداء الادوار الرئيسية، والثانية نسخة احتياطية، بينما الثالثة تم تحطيمها لأداء أغراض خاصة بتصوير لقطات الفيلم، حيث استمرت في أداء الكثير من مشاهد الاصطدامات القوية بناء على تعليمات مخرج هذا العمل مارتن سكورسيزي.

ولمن لم يشاهد هذه العمل، ظهرت هذه النسخة مع ليوناردو دي كابريو، والذي كان يلعب دور جوردان بيلفورت، واستخدمها في الكثير من المشاهد ابرزها عند العودة إلى المنزل وهو تحت تأثير المواد المخدرة، بالاضافة إلى مشهد تشغيل السيارة بصعوبة والسير لمسافة 1.4 كيلومتر، قبل أن تتحطم بشكل كامل.

للبيع برقم صادم سيارة فيلم "THE WOLF OF WALL STREET"

وذكر صاحب السيارة الأصلية أن مخرج العمل سكورسيزي، صمم على لاصطدام بالسيارة في عدد من الأشياء لتكون الصورة اكثر اقناعاً، بدلاً من الطرق التقليدية التي اتبعها اولاً في أداء مشاهد الفيلم، حتى أن أصبحت واحدة من السيارات التي لاتنسى في تاريخ السينما.

 

للبيع برقم صادم سيارة فيلم "THE WOLF OF WALL STREET"

 

وظهرت السيارة للبيع في احد المزادات الذي نظمته دارRM Sotheby's Luxury Week وتقدر قيمتها بأكثر من مليوني دولار، بعد أن تم الحفاظ على حالتها التي ظهرت فيها في الفيلم، ومازالت تحتوي على كل خدش وضربة و تعرضت لها أثناء التصوير دون اي معالجات. 

لامبورجيني كونتاش The Wolf of Wall Street فيلم ذئب وول ستريت رقم صادم

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