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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب محتاج تقدير.. هنا شيحا توجه رسالة لجمهورها

هنا شيحة
هنا شيحة

وجهت الفنانة هنا شيحة الشكر لكل جمهورها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وذلك بعد النجاح الذي حققته مؤخرا من خلال عرض حكايتها «ما تيجي نشوف»ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب» التي عرضت مؤخرا عبر قناة on.

وكتبت هنا شيحة ، قائلة: «ما تيجي نشوف، البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد ايه بناقش موضوع حقيقي ومهم، العلاقات الإنسانيه لازم يبقي ليها حدود معروفه علشان تكمل وتزدهر».

وتابعت هنا شيحة ، قائلة «الحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركة وإخلاص.. مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح.. وإنك تختار شريكك كل يوم من أول وجديد».

وأختتمت هنا شيحة، قائلة « شكرا لكل الدعم، شكرا لكل الحب، شكرا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصوره اللي شفتوها.. ما تيجي نشوف كل الحلقات دلوقتي على منصه @watchit تقدروا تشوفه كامل».

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مسلسل “ما تيجي نشوف”:

وعرضت حكاية “ما تيجي نشوف”، ضمن حكايات المسلسل المأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، على شبكة قنوات on، وضم العمل كلا من: الفنان نبيل عيسى، وهنا شيحة، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وطارق صبري، وعمر ممدوح، وراندا عبد السلام، وغيرهم، وأشرف على كتابة العمل عمرو محمود ياسين، ومحمد الخبيري.

 

أخبار هنا شيحة مسلسل ما تيجي نشوف مسلسل “55 مشكلة حب” أخر أعمال هنا شيحة أبطال حكاية ما تيجي نشوف

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