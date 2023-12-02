عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتسافر .. اعرف خطوات الحصول على جواز سفر مستعجل

جواز سفر
جواز سفر

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر وتجهيز الأوراق اللازمة من أجل إتمام عملية السفر والتي تبدأ باستخراج جواز السفر وتسهيلا على المسافر الراغب استخراج أو تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت .

استخراج جواز السفر المميكن

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي جواز السفر اتخاذ مجموعة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تجديد أو استخراج جواز السفر  المميكن والتي تتطلب فقط موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول  لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات .

txt

لو مسافر الحج.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

txt

خطوات استخراج جواز السفر المميكن


المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

وتتيح الحكومة للمواطنين الحصول على جواز سفر مستعجل وذلك من خلال تحضير الأوراق المطلوبة :-

- تقديم صورة شخصية حديثة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة ميلاد حديثة.

- وتشمل أيضا بطاقة الرقم القومي سارية.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- تقديم شهادة حسن سير وسلوك، في حالة طلب استخراج جواز سفر لأول مرة.

- يتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.

- في حالة اجتياز الفحص الأمني، يمكن خلال عدّة ساعات استخراج «جواز سفر مستعجل».

- 4 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل


وهناك رسوم يلزم علي المواطنين سدادها وتشمل 755 جنيها، ويتم استلامه خلال ساعات من تقديم الأوراق.

وفيما يخص رسوم استخراج جواز سفر العادي تبلغ نحو 505 جنيهات، حيث يمكن سداد الرسوم عبر الدفع الإلكتروني «فيزا» أو التسديد النقدي.

خطوات استخراج جواز سفر مميكن لأول مرة

- تبدء أولي خطوات استخراج جواز سفر ممكن بالتوجه نحو قسم الجوازات التابع له المواطن حسب الاختصاص المكاني.

- وتشمل خطوات استخراج جواز السفر قيام المواطن  بسحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة.


- فى هذه الخطوة يتم دفع القيمة المالية المطلوبة لاستخراج جواز السفر أول مرة.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين

- يلزم الدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-فى هذه الخطوة سيتم  تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

txt

هل من الضرورى وجود جواز السفر معي عند التصويت؟.. الهيئة الوطنية ترد

txt

أوراق استخراج جواز السفر 2023.. تعرف عليها

- يجب عليك القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

-  سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

جواز سفر جواز السفر استخراج جواز سفر استخراج جواز سفر الكتروني استخراج جواز سفر 2023 استخراج جواز سفر اون لاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

موضوعات متعلقة

أوراق استخراج جواز السفر 2023.. تعرف عليها

الأوراق المطلوبة لاستخراج وتجديد جواز السفر 2023

ترشيحاتنا

غزة .. ارتفاع عدد الضحايا إلى 15207 شهيدا و40650 جريحا

بيقابل الرجالة| القبض على طبيب في الدقهلية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب.. تفاصيل مثيرة

الفصائل الفلسطينية تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين شمال غزة

عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

بعد الزلزال المدمر.. هزة ارتدادية بقوة 6.4 ريختر تضرب جنوب الفلبين

النائب مجاهد نصار يشارك في مؤتمر التحالف الوطني الأهلي بشبرا الخيمة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ