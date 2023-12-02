لو هتسافر .. اعرف خطوات الحصول على جواز سفر مستعجل

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر وتجهيز الأوراق اللازمة من أجل إتمام عملية السفر والتي تبدأ باستخراج جواز السفر وتسهيلا على المسافر الراغب استخراج أو تجديد جواز السفر تقدم الحكومة خدماتها عبر الانترنت .

استخراج جواز السفر المميكن

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي جواز السفر اتخاذ مجموعة الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تجديد أو استخراج جواز السفر المميكن والتي تتطلب فقط موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات .



المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

وتتيح الحكومة للمواطنين الحصول على جواز سفر مستعجل وذلك من خلال تحضير الأوراق المطلوبة :-

- تقديم صورة شخصية حديثة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة ميلاد حديثة.

- وتشمل أيضا بطاقة الرقم القومي سارية.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- تقديم شهادة حسن سير وسلوك، في حالة طلب استخراج جواز سفر لأول مرة.

- يتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.

- في حالة اجتياز الفحص الأمني، يمكن خلال عدّة ساعات استخراج «جواز سفر مستعجل».

- 4 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل



وهناك رسوم يلزم علي المواطنين سدادها وتشمل 755 جنيها، ويتم استلامه خلال ساعات من تقديم الأوراق.

وفيما يخص رسوم استخراج جواز سفر العادي تبلغ نحو 505 جنيهات، حيث يمكن سداد الرسوم عبر الدفع الإلكتروني «فيزا» أو التسديد النقدي.

خطوات استخراج جواز سفر مميكن لأول مرة

- تبدء أولي خطوات استخراج جواز سفر ممكن بالتوجه نحو قسم الجوازات التابع له المواطن حسب الاختصاص المكاني.

- وتشمل خطوات استخراج جواز السفر قيام المواطن بسحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات المطلوبة.



- فى هذه الخطوة يتم دفع القيمة المالية المطلوبة لاستخراج جواز السفر أول مرة.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين

- يلزم الدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-فى هذه الخطوة سيتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- يجب عليك القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.