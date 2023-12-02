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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيد علي: جيش الاحتلال لا يملك شرف العسكرية ويفتقد للأخلاق

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال الإعلامي سيد علي، إن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، والأجواء الشتوية ستكون شديدة على الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح سيد علي، خلال برنامجه "حضرة المواطن"، عبر فضائية الحدث اليوم، أن جيش الاحتلال يفتخر بما يفعله في قطاع غزة خلال الفترة الماضية من قتل للمدنيين.

وأشار الإعلامي سيد علي، إلى أن جيش الاحتلال ليست لديه أخلاق، ولا قيم عسكرية، ولكنه يدَّعي أنهم أكثر جيش أخلاقي في العالم.

وشدد سيد علي، على أن حيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر الجيوش دموية في العالم، ولا يتمتع بأي صفة من الصفات الأخلاقية التي يتيمع بها أي جيش في العالم.

ونوه بأنه ليس من الشرف العسكري أن تقاتل المواطنين المدنيين بأفضل الأسلحة العسكرية، وتقاتل شعبا أعزلا دون جيش ولا معدات عسكرية.

ولفت سيد علي، إلى أن الهجمات الوحشية من قبل جيش الاحتلال عقب كسر الهدنة؛ أدت إلى استشهاد ما يقرب من 250 فلسطينيا حتي الآن، بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

الاحتلال جيش الاحتلال قطاع غزة حضرة المواطن سيد على درجات الحرارة

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