هدى بركة لـ«صدى البلد»: نجاح جميع مُبادرات وزارة الاتصالات يكمن في وصولها لجميع المحافظات

«رواد مصر الرقمية» تستهدف كل طلبة الكليات المصرية

هدى بركة لـ صدى البلد :

المحافظات الحدودية ممثلة في جميع مبادرات الوزارة

الاعتماد كليًا على الشق التكنولوجي لا يحقق المنافسة العالمية

إستراتيجية الوزارة موجهة للتصدير من قطاع الـ ICT

مبادرة رواد مصر الرقمية تستهدف كل طلبة الكليات المصرية

أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية على أن نجاح جميع مبادرات الوزارة يكمن في وصولها لكافة محافظات الجمهورية، مشددة على أن كل المبادرات الخاصة بالوزارة تستهدف جميع المحافظات، وليس فقط القاهرة والجيزة أو القاهرة الكبرى.

وفي لقاء خاص مع “صدى البلد” أوضحت هدى بركة أنه حتى عندما يتم رصد مشاركات المحافظات الحدودية في إحدى مبادرات الوزارة ونجد أن التمثيل فيها قليلاً بعض الشيء، إلا أنه سرعان ما يزيد التمثيل في السنوات اللاحقة لنفس المبادرة؛ وترجع هذه الزيادة نظرًا لانتشار المبادرة داخل هذه المحافظات، مما يدفع الطلبة للتقدم.

وشددت بركة على أن المحافظات الحدودية ممثلة في جميع المبادرات مثل براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية، وأيضًا في بناة مصر الرقمية كانت كل المحافظات الحدودية ممثلة على مدار الـ 3 سنوات الماضية.

الدكتورة هدى بركة في لقاء مع صدى البلد

وعلى هامش الحفل الختامي لبرنامج شركة هواوي"بذور من أجل المستقبل"، قالت بركة إن البرنامج هو أحد المبادرات المهمة التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوي، حيث يشهد الحفل تخرج الدفعة التاسعة من البرنامج، ويضم 42 طالباً من مختلف الجامعات المصرية، من بينهم 29 طالبًا من مبادرة بناة مصر الرقمية DEBI.

ونوهت بركة إلى أن بُناة مصر الرقمية هي مبادرة أطلقتها الوزارة منذ 3 سنوات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنفيذ من وزير وزارة الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، وتكمن أهمية هذه المبادرة ليست فقط في الجزء التكنولوجي، حيث إن الاعتماد على التكنولوجيا في التدريب أو بناء القدرات البشرية هو بالتأكيد أمر غير كاف.

هدى بركة، في الحفل الختامي لـ هواوي بذور من أجل المستقبل 2023



وتابعت بركة أن الرسالة المهمة جدًا التي تحاول إيصالها للطلاب هي : أنه لا يجب الاعتماد كليًا على الشق التكنولوجي من أجل المنافسة العالمية، موضحة أن إستراتيجية وزارة الاتصالات هي إستراتيجية موجهة للتصدير من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3 محاور رئيسية من أجل المنافسة العالمية

“وعندما نتحدث عن تصدير خدمات فإننا نتحدث عن حزمة متكاملة من المهارات التي يُفترض أن يمتلكها الشباب، جزء منها هو التكنولوجيا، والجزء الثاني يتمثل في المهارات القيادية أو الإدارية والتي تعرف بـ “Soft skills” أو المهارات الناعمة، والتي تضم جوانب عدة من بينها كيفية تقديم الطالب لنفسه ومهاراته، وأيضا التمتع بمهارات التفاوض، وإدراة الوقت، وجمعيها يندرج تحت المهارات القيادية، وهي أمر مهم جدًا عندما نتحدث عن المنافسة العالمية”.

وتوضح بركة بأن الجزء الثالث يتمثل في اللغة، حيث إن اللغة شيء أساسي، وأمر غاية في الأهمية إذا كان الطلاب يبحثون عن فرصة في إحدى الشركات العالمية أو منصات العمل الحر "Freelancing"، فلابد من امتلاك لغة سليمة، ولا يمكن الاستفادة من العمل الحر بأي شكل بدون مهارات التفاوض واللغة.

هدى بركة مع الفريق الفائز من بذور من أجل المستقبل

مبادرة رواد مصر الرقمية

وكشفت هدى بركة لـ “صدى البلد” عن إحدى المبادرات الجديدة، وهي مبادرة رواد مصر الرقمية، والتي تستهدف كل الطلبة من جميع الكليات المختلفة لأن مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ICT" ليس حكرًا على الكليات المتخصصة فقط، وإنما تستهدف الوزارة تعميم الوصول لهذا المجال من جميع الكليات الحكومية والخاصة والدولية في كافة أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن شركة هواوي احتفلت منذ أيام، بتخريج الدفعة الـ 9 من برنامجها "بذور من أجل المستقبل"، والذي إنطلق في مصر عام 2015 بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة مجموعة من الطلاب المتميزين في مبادرة بناة مصر الرقمية DEBI، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".