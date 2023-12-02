ضربه بشومة وآلة حادة.. مصرع شخص على يد جاره بسبب خلافات الجيرة

لقى مسن مصـ رعه على يد جاره بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية عقب مشاجره بينهم لخلافات جيرة، قام الجاني بضرب المجنى عليه بشومة على رأسه مما أدى إلى مصرعه.

مصـ رع مسن على يد جاره



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شخص مسن وجاره بقرية ميت تمامه التابعة للمركز ومصرع أحدهم .



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين وقوع مشاجرة بين كلا من هاني محمد محمد السيد فوده ٥٢ عاما ومحمد حامد زياده ٥٥ عاما مما أدى لقيام الأخير بضرب الأول بشومة على الرأس وآلة حادة مما أدى إلى مصرعه فى الحال.



و تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة وتم القبض على الجاني .



وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .