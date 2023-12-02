ينقصه الكثير| تعليق مثير من فرج عامر بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على تعادل الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني، بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك “الأهلي تعادل مع يانج افريكانز في تنزانيا، أعتقد الأهلي أضاع فوزا سهلا في وسط سيطرته على الشوط الثاني تماما، الأهلي يستطيع أن يلعب أفضل من ذلك بكثير”.

وأضاف فرج عامر: “الأهلي ينقصه التنظيم، وتحفيز اللاعبين، والارتقاء بلياقتهم البدنية والذهنية، فهذا أهم من أي صفقات جديدة مهما كانت”.

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 86 من عمر المباراة؛ بعدما استغل خطأ مدافع يانج أفريكانز.

وسجل زوزوا هدف التعادل ليانج أفريكانز، في الدقيقة 90+1، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.