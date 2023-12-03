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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية في أسبوع| مجمع جديد بالمنوفية.. وزيارة جامعة عين شمس.. وغلق التسجيل الإلكتروني

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2023 عدد من الأحداث والقرارات والمعاينات.. وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:

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غلق التسجيل الإلكتروني للوظائف 

أغلقت النيابة الإدارية التسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم في مسابقة التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة2023.

مجمع كفر المصيلحة

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، حجر أساس مبنى مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة بشبين الكوم بتكلفة 142 مليون جنيه، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات القضائية وتخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

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زيارة جامعة عين شمس 

قام المستشار  حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة الأستاذ الدكتور/ محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس؛ وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيساً للجامعة، وعقب ذلك قام  المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، بزيارة الدكتور/ محمد صافي  – عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، حيث عقد الطرفان لقاءً موسعاً بحضور لفيفٍ من كبار أساتذة القانون ورموز الكلية السابقين والحاليين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن اللقاء تناول تعزيز سُبُل التعاون بين النيابة الإدارية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية اخبار النيابة الإدارية جامعة عين شمس المنوفية

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