«صحة النواب» تكشف حقيقة وجود فيروس جديد في مصر ..فيديو

تحدث الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بالنواب، عن الأخبار المتداولة والتي تتحدث عن وجود فيروس جديد بمصر.

كشف أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بالنواب، عن حقيقة وجود فيروس جديد في مصر خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب دخول موسم الشتاء.

أوضح وزير الصحة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي ، مساء اليوم، أن العالم الماضي شهد انشتار موسع للفيروس الخلوي.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالنواب، إلى أن الفيروس المخلوي كان منتشرًا في المدارس بين الأطفال، مردفا إلى أن هذا العام انتشر الفيروسات التنفسية وأكثرها H1N1، ولا يوجد فيروسات من أنواع جديدة.

الفيروسات الوسمية

وحول الفيروسات الوسمية أكد الدكتور أشرف حاتم، أن في هذه الفترة من كل عام نشهد موسم الفيروسات التنفسية، حيث تحل الفيروسات التنفسية في هذه الفترة لكن في كل عام يكون هناك نوع من فيروس معين، فعلى سبيل المثال كان في 2021 فيروس كورونا في العالم كله وفي عام 2009 كان فيروس H1N1 وهو فيروس أنفلونزا الخنازير".

واختتم وزير الصحة الأسبق، أن نزلات البرد من الكحة وضيق التنفس وهو ما يسمى بتهيج في الصدر أو حساسية في الصدر، ويمكن علاجه بأدوية الحساسية الخاصة بالصدر ولايوجد قلق من هذه الأعراض.