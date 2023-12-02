أستاذ دراسات إسرائيلية: تل أبيب تنفذ خطة تهجير ممنهجة تجاه الفلسطينيين في غزة

علق محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، على مخطط صهيوني إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بشكل قسري .

وقال محمد عبود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خطة إسرائيل تستهدف تقسيم قطاع غزة إلى مربعات وتقوم إسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية في مختلف المربعات السكنية للتهجير ".

أضاف محمد عبود :" إسرائيل مستمرة في تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين ويدفعوا الفلسطينيين نحو جنوب غزة".

وتابع محمد عبود :" إسرائيل تنفذ خطة تهجير ممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ".

واكمل محمد عبود :" سيناء محل طمع إسرائيلي منذ عقود طويلة وترغب إسرائيل في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ".