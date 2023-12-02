مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة

نشرت مواطنة مصرية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مجموعة من الصور لرسائلها التحفيزية التي وضعتها في قلب المساعدات الإنسانية التي سترسلها إلى غزة.



وكتبت الرسائل بخط يدها على ورق وذيلتها بتوقيعها، حيث كتبت في أولى رسائلها: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون".

وقالت في رسالتها الثانية: "رجال العزة والنصر".

بينما قالت في رسالتها الثالثة: “من أقصى جنوب مصر إلى القدس الحبيبة.. أنتم في قلوبنا”.

وفي رسالتها الرابعة، كتبت: "اصمدوا فالنصر قريب".

وواصل الجيش الإسرائيلي، عملياته القتالية في قطاع غزة، صباح أمس الجمعة، بعد هدنة استمرت 7 أيام، حيث وصل عدد الشهداء لنحو 250 فلسطينيا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.