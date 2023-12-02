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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«الدويك»: المرحلة المقبلة من حرب غزة الأصعب .. والاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين

صدى البلد

قال الدكتور عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقيلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن أمريكا تدعي أمام العالم كله بحماية حقوق الإنسان في العالم كله. 

وتساءل "الدويك"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية" الحدث اليوم "، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، مساء اليوم السبت، أن أمريكا تتغافل عما تفعله إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف المدير العام للهيئة المستقيلة لحقوق الإنسان في فلسطين، أين المجتمع الدولي فيما يحدث في قطاع غزة من مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني علي مدار أكثر من 55 يوم حتي الأن.

وأردف عمار الدويك، أن العالم الحر الذي يدعو لحماية حقوق الإنسان أصبح الأن متواطئ مع إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة علي مدار الأيام الماضية ولم يحرك ساكناً فيما يحدث.

واستطرد أن المرحلة الثانية من الحرب التي يشنها جيش الاحتلال علي قطاع غزة خلال الأيام المقبلة ما بعد الهدنة سوف تكون الأصعب والأخطر لأن الاحتلال يستهدف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة المؤهلة بالسكان بكثافة.

جيش الاحتلال يوجه دعوات للمواطنين بقطاه غزة بالتوجه نحو رفح الفترة المقبلة

وأشار إلى  أن جيش الاحتلال يوجه دعوات للمواطنين بقطاه غزة بالتوجه نحو رفح الفترة المقبلة، مردفا إلى أننا نحذر من هذه الخطوة التي تؤكد أن حيش الاحتلال يحاول تهجير أكثر من 80% من سكان قطاع غزة الي رفح.

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