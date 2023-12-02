مفاجآت الدوري السعودي.. الأخدود والطائي يهزمان الاتفاق والفتح

شهدت الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، مفاجآت لم تكن في الحسبان، حيث أسقط الأخدود والطائي، منافسيهما، الاتفاق والفتح، بنتيجة 1-0 تواليا، رغم فارق النجوم والإمكانات وقدرات المدربين.

وتلقى الاتفاق ضربة موجعة؛ بعدما خسر أمام الأخدود في نجران، ليواصل ابتعاده عن نغمة الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي، ويعود من نجران بخيبة أمل مع نهاية الجولة.

وتعادل الاتفاق- الذي يتولى قيادته الإنجليزي ستيفين جيرارد- في 3 لقاءات قبل موقعة الأخدود التي خسرها بهدف وحيد، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة ويفتقد فرصة الاقتراب من فرق المقدمة.

وانتعش الأخدود بتحقيقه الفوز الرابع هذا الموسم ليبلغ النقطة 13 متقدماً نحو المركز الخامس عشر ومبتعداً عن مراكز خطر الهبوط المباشر بفارق بسيط، لكنه سيمنح الفريق دفعة معنوية في المواجهات المقبلة.

وسجل هدف المواجهة الوحيد التي أقيمت على ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز بنجران اللاعب الروماني أندريه بوركا في الدقيقة 73 في الوقت الذي عجز عنه رفاق هندرسون قائد الاتفاق عن تعديل النتيجة.

فوز الطائي على الفتح

وفي الأحساء، استمر النحس مرافقا لفريق الفتح على ملعبه الجديد بعدما خسر مباراته الثانية على ملعبه الجديد، وأخفق أمام الطائي بهدف وحيد دون رد، وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها مباراته أمام الفيحاء الجولة الماضية.

وواصل فريق الفتح رحلة التراجع للمباراة الرابعة على التوالي، خسر مواجهتين وتعادل في مثليهما ليتجمد رصيده عند 24 نقطة مواصلاً حضوره في المركز السادس بلائحة ترتيب الدوري بعد خسارة الاتفاق كذلك.

وكانت المواجهة في طريقها إلى التعادل السلبي قبل أن يتحصل الطائي على ضربة جزاء في الدقيقة 87 عقب عودة الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد تقدم لها بيرنارد ميسناه وركنها داخل الشباك ليمنح فريقه الطائي النقاط الثلاث.

ورفع الطائي رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة السابعة عشر مواصلاً رحلة الفوز عقب انتصاره المثير في الجولة الماضية أمام الرائد.