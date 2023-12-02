شتم والدته.. قرار المحكمة بشأن قاتـل شقيقه الأكبر في دار السلام

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس شاب عاطل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقة الأكبر بمنطقة دار السلام.

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أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بشأن واقعة قيامه بالتخلص من شقيقة طعنا داخل مسكنهم، بعد مشادة نشبت بينهما، بسبب تعدي المجني عليه على والدته لفظيا باستمرار، وقال المتهم: «أنا مكنش قصدي، كنا قاعدين في صالة في الشقة راح أخويا شتم أمي قمت جبت سكينة كانت جنبي قصدي كنت أهوشه بيها راحت جت في صدره، بس كان قصدي أعمل كده عشان بيشتم أمي كتير».

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قرر قاضي المعارضات استمرار حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ على سلاح الجريمة وإرسالها إلى معمل الجنائي والتصريح بدفن جثة المجني عليه، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات نافذة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في أواخر العشرينيات مصاب بعدة طعنات، ونقلته الجهات المختصة تحت تصرف النيابة العامة، ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجني عليه الأصغر، بسبب خلافات عائلية بينهما.