تعليق مثير من فرج عامر عن الأهلي بعد مباراة يانج أفريكانز

تعادل النادي الاهلي امام نظيره يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مارسيل كولر استجاب كتير ، وعاد للطريق الصحيح"

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ مدافع يانج أفريكانز.

وسجل زوزوا هدف التعادل ليانج أفريكانز، في الدقيقة 90+1، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.