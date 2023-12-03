مودرن فيوتشر: الفريق على أتم استعداد لمواجهة الهلال الليبي اليوم

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر أن فريقه على أتم استعداد لمواجهة الهلال الليبي اليوم بالكونفدرالية.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: الهلال الليبي يتمتع بخط دفاع قوي ولكن فريقي أتم استعداده لتلك المواجهة وأنه أتم تحضيره لتلك المباراة.

وعن تلاحم المباريات أجاب: أمر صعب ولكن هذا هو عملنا ونتعامل دائماً مع تلك الظروف ولاعبي فريقي يمتعتون بالإحترافية.

وعن ملعب اللقاء قال: من النجيل الصناعي ولكننا نتعامل مع كل الملاعب.

وأتم حديثه مشيداً بحسن الإستقبال من الجانب الليبي مشيراً إلى أنه لم يتجول كثيراً في ليبيا بسبب التدريبات وعمله مع الفريق.