مستشار مجلس الوزراء سابقا: صورة الإقبال على الانتخابات في الخارج مبهرة

كشف اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء سابقًا، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأوضح مستشار مجلس الوزراء سابقًا، أن المادة 87 من الدستور نصت صراحة على أن مشاركة المواطن في الانتخابات والحياة العامة واجب وطني، والدستور المصري ينفرد عن غيره بهذه المادة، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجه مصر، وأزمة فلسطين خلقت إحساسًا لدى المواطن المصري جعلته من نفسه يشارك في الانتخابات.

وأضاف قمصان خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، إن الانتخابات في الدول العربية شهدت كثافة خاصة السعودية والإمارات والكويت، وبعض الدول الأوروبية والإفريقية، لافتًا إلى أن صورة الإقبال على الانتخابات في الخارج مبهرة، ودليل على الإحساس الوطني الجارف لدى الشعب المصري.

وأوضح نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي مشاركة أكثر من 40% من الانتخابات الرئاسية تعتبر ايجابية.