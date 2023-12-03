مشجع الأهلي يكشف سر انفعاله على كولر في مبارة سموحة

انفرد الإعلامي سيف زاهر بتصريحات محمد الكيلاني أحد مشجعي الأهلي بعد انفعاله علي مارسيل كولر في مباراه سموحة.

وقال محمد الكيلاني صاحب مقولة يا كولر فوق: انفعالي من حبي للنادي الأهلي، ولم أقصد أي شيئ لكولر والأهلي.. أنا من مشجعي النادي، وأي حد بيحب الاهلي هيبقي متضايق على حال الفريق.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.

ويلعب الأهلي مبارته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب لوزداد الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.