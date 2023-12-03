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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"رئيس مدينة مرسى علم يشدد على أهمية خدمات القافلة الطبية ويشيد بالتعاون الشامل"

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، في إطار التزام الحكومة المحلية بتحسين الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، بزيارة تفقدية للقافلة الطبية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة. وأكد خليل على أهمية توفير جميع الإمكانيات الضرورية لضمان نجاح القوافل الطبية وأشاد بالتعاون الفعّال لتحقيق هذا الهدف.

 

أثناء متابعته لأعمال القافلة الطبية، قام خليل بتفقد الكشوفات الطبية التي شملت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صرف الأدوية والنظارات الطبية وإجراء التحاليل المعملية الضرورية. وأكد على أهمية تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين والتعاون بين الوزارات والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجات المجتمع.

 

وفي سياق متصل، رافق رئيس المدينة خليل كل من الاستاذ ضياء سليم، سكرتير مدينة مرسى علم، والاستاذ محمد تمساح، مدير إدارة الشباب والرياضة بمرسى علم، والدكتور حازم هنداوى، مدير إدارة الصحة بالمدينة.

 

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتقديم خدمات صحية مجانية والتعاون المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مرسى علم رئيس مدينة مرسى علم اللواء عمرو حنفى الشباب والرياضة تحسين الخدمات الصحية تحقيق التنمية المستدامة

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