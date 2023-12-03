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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتوفير مقاعد انتظار ومظلات لكبار السن بمكتب بريد نبروه

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  للواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه و أيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية بسرعة توفير مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين علي مكتب بريد نبروه لصرف المعاشات .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم بمركز ومدينة نبروه لتفقد الحملة الميكانيكية ومقار اللجان الانتخابية حيث لاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين من كبار السن أمام مكتب البريد ووقوفهم علي الأقدام بدون اي مقاعد انتظار أو مظلات .

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات ايام صرف المعاشات لكبار السن خصوصا أيام 1 و 2 من كل شهر .

وأكد "مختار” أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم ، وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه في جميع القطاعات .

كما أكد " مختار " أن الجميع بعمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في القطاعات كافة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الجهاز التنفيذى تلبية إحتياجات المواطن جنوب الدقهلية رئيس مركز ومدينة محافظ الدقهلية محافظة

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