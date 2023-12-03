مناقشة مع الطالبات ومتابعة الدراسة.. تفاصيل زيارة وزير التعليم للإسماعيلية

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسى.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ‍والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية.

وتفقد الوزير، سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، حيث شاهد الاعمال الفنية للطلاب بحجرة التربية الفنية، و تعدد موضوعاتها حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش.

وأشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.

كما تفقد الوزير أيضا معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثانى الاعدادى، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهم من التطبيقات العلمية.

كما استمع إلى شرح لمادة الرياضيات بأحد فصول الصف الأول الإعدادي ، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، مؤكدا على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.