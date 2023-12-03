عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة مع الطالبات ومتابعة الدراسة.. تفاصيل زيارة وزير التعليم للإسماعيلية

الزيارة
الزيارة

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسى.

الغرفة التجارية تكرم مدير تموين الإسماعيلية| صور

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ‍والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية.

وتفقد الوزير، سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، حيث شاهد  الاعمال الفنية للطلاب بحجرة التربية الفنية، و تعدد موضوعاتها حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش.

وأشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.  

كما تفقد الوزير أيضا معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثانى الاعدادى، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهم من التطبيقات العلمية. 

كما استمع إلى شرح لمادة الرياضيات بأحد فصول الصف الأول الإعدادي ، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، مؤكدا على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

ترشيحاتنا

إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

دعاء المغرب وأسراره.. يستجيبه الله في 5 أوقات لا يعرفها كثيرون

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان

خرق للقانون.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن الوضع في غزة

مجلس النواب الأمريكي: عزل جو بايدن من منصبه "خطوة ضرورية"

البيت الأبيض يكشف عن مفاجأة بشأن معرفة الاستخبارات الأمريكية بهجوم 7 أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فيديو

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

300 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 مفاجأة (فيديو)

خناقة مع جوزها.. سيدة تحقن أولادها الـ 3 بالأنسولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ