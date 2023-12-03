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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة يشيد بجهود السيسي لإحلال السلام في قطاع غزة

سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج

أشاد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في العمل على إحلال السلام في قطاع غزة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ، فضلا عن عقده مؤتمر القاهرة للسلام من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية .


وأعلن السفير الصيني - في مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري - عن عزم الصين إرسال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والتي تشمل الطعام ومياه الشرب والمواد الطبية لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج أعلن خلال قمة البريكس الافتراضية حول الوضع في غزة عن عزم بكين إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.


وقال ليتشيانج إن ما قيمته 8 شاحنات من المساعدات المقدمة من الحكومة الصينية وصلت في 28 نوفمبر الماضي وسيتم إرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مقدما الشكر للسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح على دعمه للجانب الصيني وكذلك لجمعية الهلال الأحمر لتوفيرها التسهيلات من الإجراءات واللوجستيات لتسليم تلك المساعدات.


وأفاد بأن وزير الخارجية الصيني وانج لي أكد - خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير - دعمه للقضية الفلسطينية، وأن الحكومة الصينية قدمت مؤخرا ورقة بشأن هذه القضية وجهود التوصل إلى تسوية عادلة لها.


من جانبه.. قال سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل رسالة شكر وتقدير للجانب الصيني على تقديمه المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، ودعم بكين لنا اقتصاديا وتنمويا وسياسيا، حيث دعمت الحكومة الصينية الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني وأقامت مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، وتقوم بتمويل مشروعات للبنية التحتية في غزة والضفة الغربية .
وأكد أن الصين تعد شريكا تاريخيا واستراتيجيا لفلسطين في ضوء توقيع الرئيس محمود عباس مع نظيره الصيني على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. مشيدا بموقف الصين المنصف للقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني لإقامة دولته علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن الصين طرحت مبادرتين بشأن القضية الفلسطينية تتضمن بنودا تطالب بفتح ممرات إنسانية وتوفير حماية للشعب الفلسطيني في غزة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية .


وعبر السفير الفلسطيني عن شكره وتقديره للرئيس السيسي والحكومة المصرية على موقفه من الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل، وعلى دعمهم لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيدا بدور القاهرة في رفض التهجير القسري لسكان غزة.


وطالب دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات لسكان قطاع غزة، مضيفا أن الجمعية تسلمت مساعدات من 33 دولة و9 منظمات، وتم تسليم 2097 شاحنة من المساعدات لسكان القطاع.
 

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