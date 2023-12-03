عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماحكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول بدعة؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها مضمونة:" قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟". 

لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

هتصحى للفجر بدون منبه .. عليك بهذا الفعل قبل نومك

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

12 ساعة فقط| أقصر مدة صيام في السنة.. انتهز الفرصة

والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.

فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.

12 كلمة حصن بهم النبي أحفاده.. اقرأهم على أولادك كل يوم يحفظهم الله

دعاء سداد الديون.. 8 كلمات أوصى بها النبي لجلب الرزق من حيث لا تحتسب

دعاء التوفيق فى الحياة والعمل.. ردده يسخر لك الأرض ومن عليها ويفتحها عليك

أقوى دعاء ضد العين والحسد والسحر قاله النبي فحفظه الله..فرصة عظيمة لإغتنامه

وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.

هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.

حكم القنوت في صلاة الفجر القنوت في صلاة الفجر دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الإفتاء الشافعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

ترشيحاتنا

وسط معارضة .. وزير مالية الاحتلال يعتزم تقديم تحديث الميزانية في الكنيست غدا

إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

دعاء المغرب وأسراره.. يستجيبه الله في 5 أوقات لا يعرفها كثيرون

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان

خرق للقانون.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن الوضع في غزة

مجلس النواب الأمريكي: عزل جو بايدن من منصبه "خطوة ضرورية"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فيديو

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

300 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 مفاجأة (فيديو)

خناقة مع جوزها.. سيدة تحقن أولادها الـ 3 بالأنسولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ