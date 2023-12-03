الليلة.. المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ضيف «فى المساء مع قصواء»

يحل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ضيفًا علي الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية سي بي سي.

يأتي ذلك عقب الانتهاء رسميًا من أعمال تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، وقبل أيام من بدء أعمال التصويت فى الداخل والمقرر لها الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام.

ويتحدث المستشار محمود فوزي، عن الملامح الرئيسية لرؤية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بجان جهود الحملة علي مدار الفترة الماضية وجهودها أيضا خلال الأيام المقبلة فى ضوء عملها المتواصل والغير نمطي .