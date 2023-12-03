الأهلي يدرس السفر مباشرة من السعودية إلى الإمارات |تفاصيل

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومسئولي الأهلي السفر مباشرة من السعودية عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري إلى الإمارات مباشرة لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص | الأهلي يدرس السفر مباشرة من السعودية إلي الإمارات عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية"



ويخوض الأهلي أول مباراة له في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل؛ إذ سينتظر الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام يوم 12 من الشهر ذاته.