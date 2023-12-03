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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدرس السفر مباشرة من السعودية إلى الإمارات |تفاصيل

الاهلي
الاهلي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومسئولي الأهلي السفر مباشرة من السعودية عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري إلى الإمارات مباشرة لخوض منافسات بطولة السوبر المصري. 

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص | الأهلي يدرس السفر مباشرة من السعودية إلي الإمارات عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية"


ويخوض الأهلي أول مباراة له في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل؛ إذ سينتظر الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام يوم 12 من الشهر ذاته.

اتحاد جدة السعودي النادي الأهلي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطولة السوبر المصري كأس العالم للاندية منافسات كأس العالم للأندية

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