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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقبال كبير.. المصريون في الرياض يواصلون الإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة لليوم الثالث

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على استمرار تصويت المصريين بالمملكة العربية السعودية، الذين مازالوا يتوافدون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ضمن متابعة مستجدات الساعات الأخيرة من اليوم الثالث للتصويت.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق التصويت إقبالًا كبيرًا من قبل المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث خصصت السفارة 27 لجنة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بالأطفال.

وكانت السفارة المصرية في الرياض عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.


4 مرشحين


ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

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