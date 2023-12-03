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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعاد صالح: تحليل DNA اختراع علمي لا يصلح لنفي النسب

سعاد صالح
سعاد صالح

قالت الدكتورة سعاد صالح  أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تحليل الـ DNA اختراع علمي، مؤكدة ضرورة تطبيق آيات الله في إثبات النسب، بقولها: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ فشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام، أن رجال القانون اجتمعوا على أن تحليل الـ DNA صالح لـ الإثبات، وليس صالح للنفي.

ولفتت إلى أن الـ DNA، قرينة ضعيفة، وتختلف عن الشهود، والدليل، فالشرع يجب أن يطبق في حالة إنكار النسب.

وأشارت إلى أن  أي طفل لـ الزنا، أنكره الأب؛ يُنسب لـ الأم، ولذلك هناك حديث صحيح،: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن العاهر هي الزانية، والحجر هو الرجم بالحجارة.

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