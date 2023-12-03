ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط الجرحى في قصف إسرائيلي لمنزلين بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط الجرحى في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة مقداد وأبو سيدو، في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم الأحد، باستشهاد 4 أشخاص- بينهم طفل- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في قصف إسرائيلي لحي الجنينة شرق رفح في قطاع غزة.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.