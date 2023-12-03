الطاهري: إحباط 705 محاولات اختراق لـ القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إحباط القطاع الهندسي بالشركة لـ 705 آلاف محاولة اختراق لقنوات القطاع الإخباري.

وكتب الطاهري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "أحبط القطاع الهندسي لقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ٧٠٥ آلاف محاولة اختراق استهدفت قنوات (القاهرة الإخبارية - إكسترا نيوز - إكسترا لايف) وجميع منصاتهم الإلكترونية وذلك منذ يوم الجمعة الماضية وحتى الآن"

وأضاف الطاهري خلال منشوره، "أن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت القنوات الإخبارية من دولتين أوروبيتين، مضيفًا، أنه بحسب تقارير أمن المعلومات فإن هذه الهجمات تصنف بأنها سيبرانية خطيرة.

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