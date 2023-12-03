إجازة لطلاب مدارس لجان التصويت| قرارات عاجلة من التعليم بشأن الانتخابات الرئاسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن الانتخابات الرئاسية، انطلاقا من حرص الوزارة على دعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10-12 من ديسمبر عام 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي أرسلته إلى مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أن الوزارة خصصت عددًا من المدارس كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.

وفي هذا الصدد، أرسلت وزارة التربية والتعليم للمديريات، عددا من القرارات العاجلة مشددة على ضرورة تنفيذها، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :

حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات.

تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات السابق ذكرها والواردة للمديريات ، اعتبارا من تاريخ صدوره، مشددة على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلاً بتجهيز ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، بالتأكد من صيانة المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس المذكورة فقط إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، موجهًا بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وبشأن الانتخابات الرئاسية، كانت أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابًا رسميًا عاجلاً لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، بتجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وطالبت الوزارة، خلال خطابها للمديريات، بقيام مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

وأصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير 2024.