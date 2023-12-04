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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستأنف محاكمة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، باستئناف محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد عودة العمل بالشكل الطبيعي في المحاكم ، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة.

وأشار موقع "سروجيم" العبري، إلى أن آخر جلسة في المحاكمة كانت يوم 27 سبتمبر، وقال "لقد مرت أربع سنوات على تقديم لائحة الاتهام، وما زالت المحاكمة في مرحلة الادعاء".

ووفقا للموقع فأنه من المتوقع أن يشهد محققو الشرطة وهيئة الأوراق المالية الذين حققوا في القضية رقم 4000 – قضية بيزك، ويُتهم نتنياهو في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

وبحسب الموقع ستستمر الأدلة في القضية 4000، مع توصية القضاة للنيابة بالانسحاب من تهمة الرشوة في القضية والاستمرار فقط في جريمة خيانة الأمانة.

من جانبه هاجم الوزير دودي أمسالم توقيت تجديد محاكمة نتنياهو وكتب الليلة الماضية على حسابه X (تويتر سابقا): "حرب، مختطفون، مهجرون، اقتصاد؟... الأهم الآن هو تجديد محاكمة رئيس وزراء إسرائيل بالشهادات التي لا أساس لها من الصحة والتافهة والهلوسة- إنه حقا لا يحتمل التأخير. وصمة عار لا مثيل لها!".

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