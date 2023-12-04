مفاجأة.. مصير محمد عبد المنعم مع الأهلي خلال المباريات المقبلة

ينتظر جماهير النادي الأهلي مصير عدد من نجوم الفريق قبل إعلان القائمة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الحالي.

يبرز من بين الأسماء التي تثير الاهتمام محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، حيث كشف أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن اللاعب يعاني من التواء في الكاحل، نتيجة للسقوط بمفرده خلال التدريبات.

وأشار شوبير إلي أن محمد عبد المنعم لن يشارك في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، ولكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد التعافي من الإصابة.