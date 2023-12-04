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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة المنوفية: توزيع 8 آلاف و235 طن أسمدة وتطهير 13 كم مساقي خصوصية

توزيع مستلزمات الإنتاج
توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة

 تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع.

وقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة إنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة، فقد تم الانتهاء من توزيع 8 آلاف و 235 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى الأول من أكتوبر وحتى 30 نوفمبر 2023 ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي بلغت 28 ألف  و 846 طن  نترات ويوريا ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين ، مضيفاً أنه تم ضبط 276 عبوة مبيد و 14 طن أسمدة غير مسجلة ،وعمل 6 معاينات مبيدات وأسمدة تمهيدا لاستصدار تراخيص مزاولة ، وإصدار 11 ترخيص أسمدة ومبيدات  وذلك خلال شن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

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وفيما يخص خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 13 ك و350م من المساقى الخصوصية  بنواحي الشهيد فكرى  بمركز بركة السبع مسقتى جانبية السكة الحديد والعجوزة ، ناحية كفر دنشواي و عشما بمركز الشهداء  مسقتى التوسيدة والسقاية ،  ناحية مصطاى بمركز قويسنا مسقة مصطاى ، ناحية زرقان و كفر ميت أبو الكوم مركز تلا مسقة  الدلاله، والتي تخدم مساحة (843) فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .


شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه، واستمرارا بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح .

 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم عقد (35) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كافة المجالات الزراعية ، مضيفا أنه تم إجراء 17 معاينة لمزارع دواجن وماشية ومصانع ومحلات أعلاف تمهيدا للسير فى إجراءات الترخيص ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 6 آلاف و500 فدان  حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين. 


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة  لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة  وفقا لرؤية الدولة 2030 .

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