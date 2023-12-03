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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس محكمة شبين الكوم يتفقد الصالة المغطاة بجامعة المنوفية استعدادا للانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الكلية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات بالمحافظة.

ورحب القاصد برئيس المحكمة، مؤكدا على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات القضائية، كما بحث الجانبين أوجه التعاون المشترك بينهما وخاصة الترتيب والاستعداد للانتخابات  الرئاسية .

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كما أعرب رئيس المحكمة عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا بدور جامعة المنوفية منارة العلم فى قلب الدلتا ودورها الرائد فى العملية التعليمية والبحثية وماتحقق من إنجازات في جميع قطاعات الجامعة والجامعة الأهلية.

وقام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، يرافقه المستشار  إبراهيم أبو زهرة واللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية بتفقد الصالة المغطاة باستاد الجامعة استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية يرافقهما المستشار دكتور حسام عريض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء يوسف فخير مساعد مدير أمن المنوفية .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الجولة تأتي في إطار الوقوف علي جاهزية الصالة المغطاة لاستقبال أوراق ومستلزمات العملية الانتخابية إلي جانب تأمين المكان من بحث ونظام وحماية مدنية وتأمين جميع مداخل ومخارج القاعة والأبواب.

كما أشار رئيس الجامعة إلي أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر انعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر المقبل.

يذكر أن محافظة المنوفية تضم  500 مقراً انتخابياً و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية بالإضافة إلى  6 لجان للمغتربين ، وتستقبل اللجان الانتخابية  2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .

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