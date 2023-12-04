حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة

كشف أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة بشأن قرار مجلس إدارة النادي بالاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

و صرح شوبير خلال تصريحاته عبر تصريحات اذاعية، بأن مجلس إدارة الأهلي والزمالك كانا على علم بإقامة البطولة في نفس توقيت بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتمت الموافقة على ذلك دون العودة عنه.

وأوضح أن تجربة فريق الشباب في البطولة تعد أمرًا جيدًا وليس هناك ضرر منها، مؤكدا أنه حتى الآن لم يُقرر أي من الناديين، الأهلي أو الزمالك، الاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة.

وأضاف أحمد شوبير، أن الأخبار التي تُشير إلى ذلك هي شائعات لا أساس لها من الصحة.