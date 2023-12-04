%70 أطفالا ونساء.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة لـ 15899 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، ليصل إلى 15899 شهيدًا.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 15899 شهيدًا منذ بدء الحرب، حيث 70% منهم أطفال ونساء.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 42 ألف جريح، لافتة إلى أنه لا يزال 35 فردًا من الكوادر الطبية في غزة معتقلًا.

ومنذ مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على غزة بعد الهدنة التي استمرت 7 أيام، أصبحت قوات الكيان الصهيوني تقوم بتطهير عرقي لليوم التاسع والخمسين على التوالي بكل وحشية، حيث يقصف الاحتلال كل شيء في قطاع غزة.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال حجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.