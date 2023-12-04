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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: نحرص على التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لصغار الصناع

محافظ دمياط الدكتورة
محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات صغار الصناع والمنتجين وأيضًا فتح مجالات تدريبية لهم لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم.


جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم/الاثنين/، معرض الأسر المنتجة الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وشيماء عبد المعطي مدير المديرية، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة بالمعرض وهيئة كاريتاس مصر. 


وتفقدت المحافظ - وفقًا لبيان صحفي - أروقة المعرض الذي شارك به 15 عارضًا من السيدات وذوي الهمم، وتضمن منتجات متعددة من مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية وخشبية ومستحضرات تجميل و منتجات غذائية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.


وأشادت الدكتورة منال، بما قدموه من منتجات تعكس مهارات الإبداع والاتقان والقدرات الإنتاجية الكبيرة لديهم وأسعارها المناسبة، لافتة إلى أن المعرض يجسد عددًا من المحاور التي تنتهجها الدولة المصرية لرعاية الموهبين ودعم المنتجين وتحقيق الاستثمار الأمثل في الأفراد وأيضًا دمج ذوي الهمم واللاجئين في المجتمع وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.


وشهدت المحافظ، فعاليات تسليم أوراق مشروعات تنموية لعدد 11 مستفيدًا من الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيديو تعريفي عن مجمع الرعاية الاجتماعية بدمياط الجديدة.

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