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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إخلاء سبيل حسين الشحات.. أول رد فعل من محامي كهربا

صدى البلد

نشر اشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات في قضية مشاجرته منه الشيمي صورة تجمعه مع حسين الشحات بعد إخلاء سبيله .

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز خلال المباراة التي جمعت الفريقين خلال الموسم الماضي.

وقال اللاعب حسين الشحات خلال تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، إن المشادة الكلامية بينه وبين اللاعب محمد الشيبي وقعت خلال مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز خلال الموسم الماضي ومر عليها عام، وأنه لم يقم خلال المشادة بـ «سب الدين» للاعب «الشيبي»، كما أنه تصالح معه.

وقرر اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام النيابة، خلال الاستماع لأقواله أنه عقب انتهاء المباراة ذهب إلى اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في غرفة تغيير الملابس وتصالح معه، وتم تصوير التصالح من خلال مقطع فيديو وكان هناك شهود على التصالح ومن بينهم هاني سعيد.

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