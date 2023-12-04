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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

حسين الشحات
حسين الشحات

حسين الشحات و محمد الشيبي.. مازالت المشاجرة التي حدثت بين لاعب نادي الأهلي حسين الشحات والمغربي محمد الشيبي، جار التحقيقات بها، وذلك عقب المشاجرة القوية التي حدثت بينهما خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

“قلم الشيبي” مازال يصدع| حسين الشحات أمام النيابة من جديد بسبب لاعب بيراميدز.. وإخلاء سبيل نجم الأهلي

وكان لاعب نادي الأهلي حسين الشحات اعتدي علي المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، بالضرب والسب عقب المباراة التي جمعت الفريقين، في شهر يوليو الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

حسين الشحات في النيابة

 

وأفادت بعض المصادر من داخل النادي الأهلي، عن تواجد اللاعب حسين الشحات برفقه محاميه الخاص أشرف عبد العزيز داخل النيابة العامة، وذلك للمثول وحضور التحقيقات في قضية المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

ولمتابعة المزيد حول قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي والجديد فيها .. تابع الفيديو جراف التالي:

حسين الشحات محمد الشيبي لاعب نادي الأهلي المشاجرة القوية الاهلي وبيراميدز

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