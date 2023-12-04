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العربية للتصنيع: معرض لابورجية بفرنسا عرض أجزاء صنعت في مصر لطائرات مقاتلة|فيديو

مختار عبداللطيف
مختار عبداللطيف

قال اللواء أ.ح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه تم تعزيز التعاون مع شركة داسو الفرنسية لإنتاج بعض أجزاء الطائرات والتي تم تصنيعها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

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وأضاف اللواء أ.ح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أحد هذه الأجزاء التي تم تصنيعها في مصر لطائرات مقاتلة عرضتها شركة داسو الفرنسية في معرض لابورجية بفرنسا".

 

وأكمل: هناك تعاون مع الشركات الفرنسية «داسو الفرنسية» بناء على توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن الهيئة العربية قامت بإنتاج أجزاء طائرات حربية والتي تم عرضها على خبراء شركة داسو، موضحًا أنه تم إنشاء مدرسة فنية «المدرسة الفنية التكنولوجية لصناعة الطائرات» مع داسو الفرنسية ومقرها حلوان. 
 

 

وأشار  اللواء أ.ح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،: "معرض لابورجية بفرنسا قام بعرض الأجزاء التي تم تصنيعها في مصر لطائرات مقاتلة لصالح شركة داسو الفرنسية"، مضيفا: "شركة داسو الفرنسية قامت بعرض الأجزاء التي تم تصنيعها في مصر لطائرات مقاتلة بمعرض لابورجية بفرنسا".

 

واسترسل: "نرسل بعثات للتعليم والتدرب لشركة داسو الفرنسية للصناعات العسكرية"، مشيرا: "لدينا مركز في مصنع حلوان للصناعات المتطورة لصيانة الطائرات الحربية".
 

العربية للتصنيع الإعلامي أحمد موسى الصناعات الدفاعية الهيئة العربية للتصنيع الطائرات الحربية أحمد موسى رئيس الهيئة العربية للتصنيع رئيس الهيئة العربية

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