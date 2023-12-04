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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رئيس جوجل يحذر مستخدمي هواتف أندرويد بشأن هذا التهديد 

رئيس جوجل يحذر جميع
رئيس جوجل يحذر جميع مستخدمي هواتف أندرويد بشأن هذا التهديد 

حذر ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، من مخاطر تنزيل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث، أو من خارج متجرالتطبيقات الخاص بجوجل Google Play. 

وقال ساندر بيتشاي “لا نريد أن نسمح لك باختراق هاتفك بالكامل، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تثبيت برامج ضارة على هاتفك”. 

وأضاف بيتشاي "يمكن لتنزيل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث أن يعرض سلامتك للخطر بشكل كبير للغاية"، وفقًا لـ GB News. 

وأدلى بيتشاي بهذه التعليقات خلال جلسة استماع حديثة في المحكمة، حيث سلط الضوء على المخاوف الأمنية المتعلقة بتنزيل التطبيقات من متاجر الطرف الثالث.

وشدد على مستخدمي هواتف أندرويد الالتزام بتحميل التطبيقات من خلال Google Play، قائلًا "نسمح لك بتحميل تطبيقات إضافية وتثبيتها، إن المتجر مثل حزام الأمان في السيارة، زنحن نضيف وسائل الحماية حتى تتمكن من استخدامه بأمان."

وتخوض شركة جوجل حاليًا معركة قانونية مع شركة Epic Games، الشركة المالكة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite "فورتنايت"، حول ممارسات متجر Google Play الخاص بها، حيث تريد الشركة تخطي الرسوم التي تفرضها جوجل والبالغة 30٪ لعرض التطبيقات في متجرها. 

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