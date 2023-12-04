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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في عددها الجديد.. "مسرحنا" تناقش ضرورة تصوير العروض المسرحية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "849".

واستهل العدد بتقرير خبري لهمت مصطفى حول إعلان القائمة الطويلة لمسابقة د. حسن عطية بمهرجان شباب الجنوب، والأجندة الأسبوعية لأنشطة هيئة قصور الثقافة، وتكتب رانيا زينهم أبو بكر عن "طائر الشمعدان" أول عرض عرائس يمني في مصر، وتكتب شيماء سعيد عن استعدادات عرض الأطفال "قلب أخضر" بمسرح الأنفوشي، وتكتب همت مصطفى عن شروط مسابقة أبو العلا السلاموني للكتابة المسرحية ضمن فعاليات إبداع "12"، وتلقي رانيا زينهم أبو بكر الضوء حول تجربة "بنك القلق" للمخرجة د. دينا أمين ولقاء مع أبطال العمل، وتكتب نادين فتح الله تقرير عن ختام مهرجان القراءة المسرحية.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات أجرت رنا رأفت تحقيقا حول عدم تصوير العروض تليفزيونيا والمسرحيون يقولون: ذاكرة المسرح في خطر.

وتحاور إيناس العيسوي المخرج "مايكل مجدي"  حول عرض "ثلاثة مقاعد في قطار".

وفي قسم رؤى يكتب جمال الفيشاوي عن عرضي "اللعبة" و"سيب الباقي علينا" ومسرح العبث، ويكتب نبيل سمير عن عرض "المدينة" لفرقة شمعة وملاحة.. من ميدان التحرير إلى الجنة.

وفي قسم نوافذ يكتب هشام عبد الرؤوف عن مسرح ذوي الهمم في الغرب، كما ننشر الجزء الثاني من البحث الفائز بمسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي ضمن مهرجان شرم الشيخ الدولي، وننشر الجزء الثاني من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "السينولوجيا العرقية – الجسم هو الروح" لـ جان ماري برادير.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثاني والعشرين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عصام الدين ضد المتمردة!".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني جريدة مسرحنا حسن عطية طائر الشمعدان مسرح الأنفوشي

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