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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دراما رمضان 2024| يحيى الفخراني: أقدم دور الجد مع أحفاده بمسلسل »عتبات البهجة»

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

كشف الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024، قائلا إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، والذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

وأضاف "الفخراني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المخرج مجدي أبو عميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

ولفت إلى أن المسلسل يتكون من 15 حلقة وما كتب عنه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من العمل مبكرا حتى لا يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.

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دراما رمضان 2024| يحيى الفخراني: أقدم دور الجد مع أحفاده بمسلسل »عتبات البهجة»


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