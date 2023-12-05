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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رضا حجازي: شعرت بأن التحديات كبيرة في وزارة التعليم

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه تلقى خبر تكليفه بحقيبة الوزارة بمسئولية كبيرة، وذلك كونه عمل في مجالات عدة بها حيث كان رئيس القطاع العام ثم نائبًا للوزير.

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رضا حجازي: يوجد تكامل بين جميع الوزارات في تنفيذ الأنشطة للطلاب

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا كان بالإضافة إلى عمله  كأستاذ في المركز القومي للامتحانات، مؤكدًا أنه كان يشعر أن التحديات كبيرة خاصة أن قناعة المجتمع المصري بالتطوير وأهميتة كانت غير واضحة ويوجد مقاومة.

وأكد أنه تلقى خبر توليه حقبة الوزارة بمسئولية كبيرة لأنه على علم بالتحديات الموجودة بها.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

رضا حجازى التربية والتعليم الدكتور محمد الباز الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المركز القومي للامتحانات المجتمع المصري وزير التربية والتعليم

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